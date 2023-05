Club Brugge reageert op mogelijke verkoop: "We bereiden ons voor op de toekomst"

"Bij Club Brugge bereiden we ons al jaren voor op de toekomst en bekijken we alle mogelijke opportuniteiten die ons Belgisch marktleiderschap duurzaam kunnen versterken en de toekomst van de club verzekeren. De veranderingen in de Europese competities en de voorbereiding van de bouw van ons nieuw stadion versterken die ambitie."

“De voetbalwereld is snel in verandering", opent de club in een statement.

"Er is een algemeen bekende grote interesse in Europese football assets met betrekking tot clubs, competities en mediarechten. En Club is daarin een interessante partij."

"Het getuigt van goed bestuur om je voor te bereiden op de toekomst en dat is exact wat we nu aan het doen zijn. Samen met Raine Group bekijken we strategisch wat de beste opportuniteiten in de markt zijn. Voorlopig is er nog niets concreet.”