Club Brugge is snel klaar met Charleroi en komt de top 3 binnen

Club Brugge heeft zaterdagavond brandhout gemaakt van een mak Charleroi. De thuisploeg hing al na een halfuur in de touwen. Door de winst en het puntenverlies van KAA Gent wipt blauw-zwart naar de 3e plek in de Jupiler Pro League, Charleroi blijft onderaan spartelen. "Ik blijf mijn job met gretigheid uitvoeren", reageerde coach Felice Mazzu.

Ook Thiago toonde geen medelijden. Een voorzet van Skov Olsen kwam via Van Cleemput tot bij hem en de bal lag weer in het doel.

Het matchbegin was veelbelovend. Het ging goed over en weer, maar al snel werd duidelijk dat Club Brugge simpel de zege zou pakken.

De supporters van Charleroi lieten even van zich horen, de spelers ook. Heymans had pech en trapte de eerredder op de paal.

De tweede helft was een formaliteit. Met een bal in de verste hoek maakte Thiago nog zijn 15e treffer in de Jupiler Pro League, Club Brugge kon op zijn lauweren rusten.

Hans Vanaken (Club Brugge): "We hadden controle over de wedstrijd. Omdat we zo vroeg scoorden, werd het een makkelijke overwinning voor ons. We kunnen nog altijd verbeteren richting de play-offs."

Ronny Deila (Club Brugge-coach): "Het liep heel goed, enkel het laatste halfuur vond ik minder. Toen gaven we de tegenstander te makkelijk de bal. Voorts vond ik het een goede prestatie van ons. We zitten in de flow."

Daan Heymans (Charleroi): "We zijn op een beter en efficiënt Club Brugge gebotst. Zij winnen verdiend. Met Kortrijk en Eupen komen er twee belangrijke matchen aan. Die moeten we winnen. We staan achter de coach, wij zijn het die nu teleurstellen."

Felice Mazzu (Charleroi-coach): "We hebben tegen een hele goede tegenstander gespeeld. Aan de bal ben ik nog tevreden over mijn team, zonder bal minder. We waren te vriendelijk in de duels."



"De twee matchen die er nu aankomen, zijn van groot belang voor ons. Ik blijf mijn job met veel gretigheid uitvoeren. En als er beslissingen moeten genomen worden, zal dat eerlijk gebeuren."