Gandelman boort Westerlo een driepunter door de neus met late gelijkmaker

Met nog slechts een paar minuten op de klok leek de situatie uitzichtloos voor Gent, zeker toen Yokota een zeldzame kans tegen de lat tikte. In uiterste nood was daar echter weer Gandelman. Met de laatste bal van de wedstrijd hing de Israëliër de bordjes gelijk.

Bij Gent was het inmiddels armoe troef. Een ver schot van De Sart was lang het enige zogenaamde gevaar. Tot een vrijschop van Kums vlak voor de rust werd verlengd tot bij Gandelman, die raak kopte.

Diezelfde Vermant rondde iets na het kwartier een geweldige Kempense aanval af met een wippertje over Schmidt. De huurling van Club Brugge had zich geen beter debuut voor Westerlo kunnen inbeelden.

Het was Westerlo dat de eerste kansen afdwong. Doelman Schmidt moest twee Amerikaanse raketten onschadelijk maken, want Reynolds en Yow mochten iets te vrij uithalen. Ook Vermant mocht het proberen na een flipperkastfase.

De buit leek binnen voor Madsen en co, maar niets was minder waar.

Omri Gandelman besefte dat een gelijkspel niet was waarop de fans gehoopt hadden. "Het was voor ons heel belangrijk om in eigen stadion drie punten te pakken. De wedstrijd was lastig, maar ik ben trots op de ploeg omdat we nooit opgaven. We houden er toch nog een puntje aan over."

Romeo Vermant luisterde zijn eerste wedstrijd voor Westerlo op met zijn allereerste goal in de Jupiler Pro League, maar een zege leverde dat niet op. "Ik ben heel goed opgevangen en voel me heel goed. Om dan een doelpunt mee te pikken en de ploeg te helpen... Dat is leuk, maar de teleurstelling overheerst."



"Ik denk dat we ons plan heel goed hebben uitgevoerd. We stonden er als ploeg. Maar als je zo laat nog de 2-2 slikt, dan is er zware teleurstelling. Morgen moeten we alles vergeten. Gent is niet zomaar een ploeg, en we hebben het hen heel lastig gemaakt", belichtte de spits het positieve.