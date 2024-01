Waarom medische testen geen formaliteit zijn: "Je betaalt niet zo veel om achteraf te zeggen: die kan niets meer"

wo 31 januari 2024 17:34

De (voorlopig) afgesprongen transfer van Antonio Nusa naar Brentford heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat medische testen in het voetbal geen formaliteit zijn. In Sporza Daily vertelt de clubarts van Anderlecht hoe uitgebreid die testen wel niet zijn en getuigt ook ervaringsdeskundige Thomas Foket over wat er in een speler omgaat die afgekeurd wordt en zo een transfer in het water ziet vallen.

Het belang van medische testen

Club Brugge leek met Antonio Nusa aan de hendel van de jackpot getrokken te hebben. Tot een stukje kraakbeen als een kink in de kabel de transfer van 37 miljoen euro opblies. Geen beslissing van het bestuur van Brentford, wel van de medische staf van de Engelse eersteklasser. Medische testen zijn immers geen formaliteit bij de afhandeling van een transfer. Maar wat komt er allemaal kijken bij medische testen? Luc Vanden Bossche, hoofdarts van Anderlecht en verbonden aan het UZ Gent, geeft in Sporza Daily het antwoord. "Voetballers worden vrij breed gescreend. We kijken niet alleen naar hun huidige gezondheidstoestand, maar maken ook een voorspelling over het blessurerisico in de toekomst."

Dokter Luc Vanden Bossche met Anderlecht-speler Sardella.

Wat staat er allemaal op het programma?

Een inspanningstest op de loopband: op basis hiervan kan onder meer de VO²-max berekend worden, die aantoont hoe groot de motor is. Dat is belangrijk voor toekomstige trainingsschema's. Een elektrocardiogram in rust en tijdens de inspanningstest: hiermee kunnen we zien hoe het hart die test verdraagt. Echografie bij de cardioloog: een extra hartonderzoek om te onderzoeken of het hart functioneel en structureel in orde is. Biologisch onderzoek: een bloedafname waarbij getest wordt op een brede waaier: infecties: besmettelijke en overdraagbare ziekten, tabakgebruik, ... Orthopedische screening: onderzoek van alle gewrichten, spieren en pezen. Full body echo: alle spieren en pezen worden met een echografie in kaart gebracht. Dit wordt gebruikt om een risicoprofiel van mogelijke blessures te maken. Indien nodig volgt er ook nog een MRI-scan. Functionele analyse: met sprongtesten en snelheidstesten. Hiermee kun je ook vergelijken op welk niveau de speler zich bevindt in vergelijking met andere spelers op zijn positie. Dat is belangrijke info voor het bestuur. Flexibiliteitsanalyse: hoe beweeglijk zijn de spieren en gewrichten? Coördinatietesten Spierkrachtanalyse

Je moet ervoor zorgen dat je achteraf niet zegt: we hebben daar al die miljoenen aan gegeven, maar die kan niets meer. Luc Vanden Bossche, clubdokter Anderlecht

Is dat niet allemaal wat té grondig voor één voetballer? Luc Vanden Bossche: "Het gaat om een forse financiële investering voor een club, terwijl je die persoon eigenlijk niet zo goed kent en zeker niet nauwkeurig de voorgeschiedenis van zijn blessures." "Je moet zorgen dat je achteraf niet zegt: we hebben daar al die miljoenen aan gegeven, maar die kan niets meer. Hij kan niet meer voetballen, bijvoorbeeld door een hartafwijking, of is constant geblesseerd. Dat is dan een financiële aderlating."

Thomas Foket werd na zijn afgeketste transfer nog vaak opgeroepen voor de Rode Duivels.

Ervaringsdeskundige Thomas Foket: "Foto's met shirt van Atalanta waren al genomen"

Dat een medische analyse geen formaliteit is, mocht Thomas Foket aan den lijve ondervinden. De rechtsachter kon een droomtransfer van AA Gent naar Atalanta versieren, maar de overgang viel in duigen. "Je denkt: die medische testen nemen we er even raprap bij en vaak is dat ook een formaliteit. Maar bij mij dus niet." "Toen ik de fietsproef aan het doen was, voelde ik al een rare sfeer hangen. Ik zag de dokters naar elkaar kijken." "Intussen waren de foto's met het shirt van Atalanta al genomen, maar ik moest toch nog een dag langer blijven. Ik ben zelfs in 2 ziekenhuizen doorgedreven onderzocht." "Ik ben naar België teruggekeerd met de boodschap dat het wel in orde zou komen. Maar een paar dagen later kwam dan het nieuws dat de transfer dan toch was afgesprongen."

Toen ik de fietsproef aan het doen was, voelde ik al een rare sfeer hangen. Thomas Foket

Voor Foket leek de wereld even stil te staan. "Ik dacht even niet meer aan voetbal, enkel aan mijn gezondheid. Die onzekerheid was een hel." "Uiteindelijk konden ze er toch iets aan doen. Het was maar een kleine ingreep om het in orde te brengen." "Fysiek heeft het dus geen invloed gehad, maar uiteraard wel op het verloop van mijn carrière." De trein uit Bergamo keerde namelijk niet meer terug voor Foket, al passeerde er even later wel een andere: sinds 2018 speelt hij voor Stade Reims, waarvoor hij inmiddels al 178 wedstrijden speelde.