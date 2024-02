Simon Mignolet slaat opvallende mea culpa voor 2e tegengoal: "Was nog bezig met muur"

"Ik ben iets te lang bezig met mijn muur op te stellen, waardoor ik te laat in positie stond. Ze trapten heel erg snel en de bal botste ook nog eens voor mij. (zucht) Dat zijn excuses, maar met een volle hand erachter moet ik hem altijd pakken. Ach, dat is het leven van een doelman."

Kansloos bij de harde knal van Corbanie, maar wat met de vrijschop van Ondrejka? Bij de winnende treffer was er een vermoeden dat Simon Mignolet meer had kunnen doen.

Dit is een slag in het gezicht die je moet accepteren.

Na het gelijkspel tegen KV Kortrijk is de nederlaag in Antwerp een nieuwe tik voor Club. De kloof met Union is ondertussen al 17 (!) punten. Woensdag is het van moeten tegen Union in de beker én vier dagen later tegen Eupen.

"Dit is een slag in het gezicht die je moet accepteren", aldus Mignolet. "Het is niet leuk, maar het positieve is dat er de komende weken veel wedstrijden aankomen om de rug te rechten."

"Dat er nu weer druk op de ketel zit? Als speler van Club moet je dat accepteren. De situatie is wat ze is."