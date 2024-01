Onwaarschijnlijk: KV Kortrijk maakt in 97e minuut nog de 3-3 tegen Club Brugge na rollercoasterduel

di 30 januari 2024 22:16

Club Brugge einde 3 - 3 KV Kortrijk 16' - Doelpunt - Philip Zinckernagel (1 - 0) 53' - Doelpunt - Jonathan Afolabi (1 - 1) 55' - Verv. Kristiyan Malinov door Abdoulaye Sissako 68' - Doelpunt - Massimo Bruno (1 - 2) 69' - Verv. Philip Zinckernagel door Ferran Jutglà 69' - Verv. Casper Nielsen door Éder Balanta 70' - Verv. Dion De Neve door Sheyi Ojo 78' - Doelpunt - Brandon Mechele (2 - 2) 82' - Verv. Jonathan Afolabi door Mark Mampasi 82' - Verv. Massimo Bruno door Djibi Seck 85' - Geel - Nayel Mehssatou 85' - Verv. Bjorn Meijer door Michal Skóras 86' - Doelpunt - Igor Thiago (3 - 2) 87' - Geel - Igor Thiago 89' - Geel - Sheyi Ojo 90+3' - Verv. Andreas Skov Olsen door Denis Odoi 90+7' - Doelpunt - Djibi Seck (3 - 3) Jupiler Pro League - speeldag 23 - 30/01/24 - 20:30 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 16' Philip Zinckernagel 16' Philip Zinckernagel 1 - 0 53' Jonathan Afolabi 1 - 1 Jonathan Afolabi 53' 68' Massimo Bruno 1 - 2 Massimo Bruno 68' 78' Brandon Mechele 78' Brandon Mechele 2 - 2 86' Igor Thiago 86' Igor Thiago 3 - 2 90+7' Djibi Seck 3 - 3 Djibi Seck 90+7'

Wat was dat, zeg? Het duel tussen Club Brugge en KV Kortrijk is uitgedraaid op een onwaarschijnlijke rollercoaster. Na een vroege 1-0 van blauw-zwart draaide de rode lantaarn een scheve situatie helemaal om. In het slotkwartier keerde Club de score nóg eens om naar 3-2. De climax kwam in minuut 97 toen Seck nog de gelijkmaker vond.

Club Brugge - KV Kortrijk in een notendop:

Man van de match: Lucas Pirard mocht voor de derde keer op rij starten onder Alexandersson en hield in de eerste helft zijn ploeg in de partij. Je kan het ook smossen van Club noemen, maar dankzij zijn reddingen kon KVK in de tweede helft op, over, onder en weer naast blauw-zwart komen. Sleutelmoment: In de wedstrijd ging het steeds slag om slinger, maar Djibi Seck trok het hardst aan de klepel. Na twee comebacks (van 1-0 naar 1-2 naar 3-2) is het uiteindelijk KVK dat als een soort overwinnaar naar huis keert. Statistiek: Het is de eerste keer dat KV Kortrijk punten raapt op Club Brugge sinds 2012, ook toen was het een gelijkspel. De Kerels konden wel nog nooit winnen op bezoek bij blauw-zwart.

Slordig

Wanneer kop en staart elkaar tegenkomen, is het zelden zo spannend. De eerste helft was spel ook evenredig aan de posities. Rode lantaarn Kortrijk kwam omzeggens niet in het spel voor, met Club Brugge dat de bal opeiste en bij momenten met veel plezier en veel ideeën aan het voetballen was. Beloning kwam van de voet van Zinckernagel, die een slecht verwerkte voorzet van dichtbij in doel duwde. Het had meer kunnen en moeten zijn, met Pirard die de schiettent "Onder De Lat" bevolkte. Onder meer een kopbal van Meijer werd mooi gekeerd. Afstraffing volgde na de rust, met een uitgerust en scherp Kortrijk dat Club Brugge afstrafte. Afolabi, bedankte Freyr Alexandersson voor de eerste basisplaats, zwierde zich vrij voor Mechele en schoof mooi de gelijkmaker onder Mignolet door. Wie a zegt, moet b zeggen, en de kelk moet tot de bodem geleegd, dacht Bruno. De man, voormalig paars-wit, was te scherp en gaf een talmende Vetlesen het nakijken. Mignolet weer geklopt, Club op achterstand met nog 20 minuten te gaan.

Deksel op de neus

Aan de bak ging het, want dit Club kan echt wel voetballen. Scherper en gretiger dan voorheen, lukte het dan plots toch om kansen af te maken. Al belandde het schot van Jutgla, van vijf meter van de doellijn, eerst nog in de eerste ring. Dan maar op corner, die heel de match met veel venijn gegeven werden door De Cuyper. Brandon Mechele was eerste op een losse bal en frommelde de bal over de lijn, die tellen ook. In nood net niet dubbel. Tijd voor Thiago om zich in de match te spelen. Hij was de grootste, de sterkste en de meest juist geplaatste op de voorzet van invaller Skoras en buffelde de bal voorbij Pirard. Twee shirts gingen uit, één voor het doelpunt, en één voor de match die hij nu zeker gewonnen had. Met alleen nog extra tijd te spelen, stond dat vast, toch? Maar Club Brugge deed wat het niet mocht doen: nog op halve kracht voortspelen en halfslachtig op zoek gaan naar een doelpunt. Het verloor de bal, verloor de intensiteit en daarmee ook de drie punten. Kortrijk bleef dreigend, vond ruimte en in die ruimte Djibi Seck. Die werd vergeten door de achterlinie en kocht nog een puntje voor zijn ploeg. KVK lijkt nog lang niet uitgeteld in de Jupiler Pro League.