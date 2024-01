Plots is de twijfelspits de strafste van Europa: hoe valt de transformatie van Igor Thiago te verklaren?

di 23 januari 2024 17:53

Extreme makeover is er niks tegen. Na doelpuntenloze maanden vol twijfels groeide Igor Thiago (22) bij Club Brugge uit tot een garantie op goals. Wat zorgde voor de ommekeer bij de Braziliaanse spits?

Nossas desculpas, Igor Thiago.

Bij Sporza zijn we niet te beroerd om mea culpa te slaan. Eind november zette een overenthousiaste medewerker een spottend onderschrift over de goals van Igor Thiago tegen Besiktas op sociale media. De post was wel veelzeggend over de perceptie die er toen rond de Braziliaanse spits zweefde. Thiago - voor 7,9 miljoen overgekomen van het Bulgaarse Loedogorets - toonde zich ondanks een veelbelovende start allerminst een topaanwinst. 9 matchen op rij zonder goals, veel flagrante missers, technisch wat onbeholpen. Ironisch genoeg is Thiago sinds het veelbesproken onderschrift niet meer gestopt met scoren - iets waar de Club-fans ons vaak genoeg aan herinneren. 15 doelpunten in de laatste 10 duels - niemand deed straffer - en de beste Braziliaanse schutter in Europa dit seizoen. Straffe statistieken.

Cultuurshock in België groter dan in Bulgarije

Tijd om op zoek te gaan naar de verklaring voor de opmerkelijke metamorfose van Thiago. Weinigen zijn daarvoor beter geplaatst dan Marcelo Beer. De voetbalmakelaar loodste de spits op zijn 16e van een obscure Braziliaanse club naar het grote Cruzeiro, om hem vervolgens naar Europa te gidsen. Beer stelde evenwel een groot verschil vast tussen de transfer naar Loedogorets en Club Brugge. Ook al leek die eerste stap de moeilijkste. "Maar in Bulgarije stond er een interessant kader voor Braziliaanse spelers", duidt de makelaar. "Igor kwam er terecht in een groep met 5 à 6 landgenoten, er was een Braziliaanse kok en ook een voltijdse tolk. Eigenlijk was de cultuurshock, ondanks de verhuis naar Europa, dus relatief beperkt. Bij Club Brugge was het anders. Niemand sprak er Portugees en Igor zijn Engels was nog heel beperkt."

Igor zag niet zozeer af van het feit dat hij lange tijd niet scoorde, wél dat de ploeg niet won. Marcelo Beer

Niet alleen naast het veld, maar ook erop moest Thiago wat zoeken naar zijn plek. "Je zag dat de ploegmaats niet wisten hoe ze Igor het beste konden aanspelen", zag Beer. "Ook de moeilijke periode die Club doormaakte, woog op hem. Weet je, Igor zag niet zozeer af van het feit dat hij lange tijd niet scoorde, wél dat de ploeg niet won. Zoals tegen Standard en Kortrijk. Igor is nu eenmaal iemand die het collectief boven het individu stelt."

Op zijn best na minuut 60

En dus is het allerminst toeval dat de persoonlijke ontplooiing van Thiago samenvalt met de heropleving van Club Brugge. Na enkele inloopmaanden lijkt de Braziliaan nu helemaal zijn draai gevonden te hebben bij blauw-zwart.

"Veel had te maken met het tempo dat hij hier niet gewoon was", aldus trainer Ronny Deila dit weekend. "Verdedigers haten het tegenwoordig om tegen hem te spelen. Hij zet non stop druk, loopt de hele tijd en schopt hen. Alles wat Thiago doet, is vandaag beter in balans." Beer stipt ook aan dat Club zijn spits nu ook benut in zijn meest trefzekere periode. "Je moet eens naar zijn statistieken in Bulgarije kijken. Daar scoorde hij het merendeel van zijn goals in het laatste halfuur. Omdat hij met zijn kracht en uithouding dan het verschil kan maken tegen uitgeputte verdedigers." "Alleen wisselde Ronny Deila hem meestal rond minuut 60. In september hebben we Club daar tijdens een bezoek, zonder ons sportief te willen moeien, op gewezen. En kijk nu..."

Igor voelt zich geen jongetje meer dat alles moet bewijzen, maar groeide uit tot een gerespecteerd man. Marcelo Beer