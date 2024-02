Peter Vandenbempt: "Hein Vanhaezebrouck met zijn megafoongehalte heeft overschot van gelijk"

ma 5 februari 2024 10:53

RSC Anderlecht won gisteravond van KAA Gent (1-0), maar in het Lotto Park ging het alweer over de arbitrage. Hein Vanhaezebrouck was woedend na een afgekeurde goal van Gent. Peter Vandenbempt gooit de fase "op de grote hoop met ongelijke blunders".

Hein Vanhaezebrouck had overschot van gelijk. Onbegrijpelijk dat de VAR tussenkomt en dat de scheidsrechter het doelpunt van De Sart afkeurt. We gaan deze fase - enigszins moedeloos - op de grote hoop met onbegrijpelijke blunders gooien. Ik kan me voorstellen dat Anderlecht wat raar zal opkijken over de ampleur die de blunders van gisteren hebben gekregen, in vergelijking met die van donderdag in Mechelen of eerder in Leuven.

Als Gent Play-off I misloopt, zit het er zelf ook voor iets tussen

Dat kan te maken hebben met het megafoongehalte van de trainer van KAA Gent, maar Vanhaezebrouck stelt het juist: "Zo kan het niet voort." En dat er wat moet veranderen, weet niet niemand beter dan het Referee Department, de voetbalbond en de Pro League. Er wordt werk van gemaakt, maar het zal volgende week niet opgelost zijn.

Gent zal ook niet de laatste ploeg zijn die zich bestolen voelt en de reacties zullen almaar feller zijn, maar als de ploeg Play-off I misloopt, zal de 0 op 6 tegen KV Mechelen en STVV ook een rol spelen. Dan zit het er zelf ook voor iets tussen.

Peter Vandenbempt