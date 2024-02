"Ik draag de rest van het jaar zwart": Vanhaezebroucks integrale betoog van ruim 10 minuten over de arbitrage

En of er Hein Vanhaezebrouck iets op de lever lag. Na de afgekeurde gelijkmaker van KAA Gent spaarde de trainer niemand. Eerst haalde hij uit voor de tv-camera's, vervolgens volgde in de catacomben een betoog van ruim 10 minuten over de arbitrage. Dat laatste vindt u hieronder integraal.

"We zijn daarna blijven doorduwen. Na een paar goeie doelpogingen scoren we een geweldige goal... die ze afkeuren. Eerst de VAR, dan de ref. Eigenlijk is dat ondenkbaar. Kandouss staat in de tweede zone en wordt gedekt aan de binnenkant. Dan wil hij vervolgens buitenom rond Arnstad gaan, maar die gooit zich ervoor. (flauw lachje) Een prima rugbytackle. Uiteraard is er dan contact, maar niet omdat Ismaël hem wegduwt hé."

"Eigenlijk moesten we eerst een penalty krijgen voor hands van Vertonghen (eigenlijk Debast, red.), maar daar fluit de ref een fout die er niet is. Hij laat een hele match alles doorspelen en op die fase ziet hij plots iets. (haalt de schouders op) Kijk naar de beelden en er is niks. De ref pakt ons daar een strafschop af."

"Wij zijn simpelweg bestolen op die twee fases. (werpt een blik op zijn outfit) Kijk, ik ben in het zwart gekleed nu. Dat was vroeger de kleur van de refs. In de tijden dat er nog niveau was bij de Belgische scheidsrechters. Wel, ik zal de resterende matchen in het zwart zijn. Want verbeteren zal het niet. Zij (de refs, red.) dragen tegenwoordig geel, lichtblauw of groen, maar shinen doen ze niet hé."

"Een paar weken geleden was er hier een fase waarbij er twee spelers de zestien inliepen (Vanhaezebrouck heeft het over Anderlecht - Genk , red.). De ref liet eerst hernemen, maar toen kwam de VAR - hij wist niet goed hoe of wat - tussen en kreeg Genk een overtreding tegen. Nu is het weer van dat. En toch blijven ze hier klagen."

"Vorig jaar was er al die elleboog van Buchanan tegen Orban in een cruciale match, waarna we 3 punten tekortkwamen voor Play-off 1. Daar moesten we ons toen bij neerleggen. Dezelfde VAR zag tijdens Mechelen-Club Brugge weer een speler niet staan. Je moet herkansingen geven, maar ik weet niet hoeveel."

Vanhaezebrouck krijgt de vraag of KAA Gent een procedure zal aanspannen.

"Wij doen nooit iets. Wij dienen geen klacht in. Twee jaar geleden stonden we in Cercle op twee matchen van Play-off 1, maar kregen we een buitenspelgoal tegen en kon de VAR niet tussenkomen, omdat er geen cameraman was. Toen hebben we ook geen procedures aangespannen. Dat heeft geen zin. Alleen als er een fout was tegen het reglement. En dat is nu het geval niet."

"Of we ons met KAA Gent geviseerd voelen? Nee, want wij zijn niet alleen... Ook al zijn we er wel altijd bij. Echt, dit zijn zaken die niet kunnen. Ik had daarnet een gesprek met een ref die altijd in het zwart floot en die mens zei: "Het is niet meer te doen". En die was niet van Gent, hé."