Referee Department bevestigt: penalty van Genk tegen Anderlecht had hernomen moeten worden

Ongetwijfeld het verhaal van de topper tussen Anderlecht en Genk. De bezoekers kregen een penalty. Die werd gemist door Heynen. Sor duwde in de herneming binnen, maar was te vroeg de zestien binnen. "Hernemen", oordeelde ref Verboomen. Een beslissing die hij later moest omkeren, wat voor verwarring zorgde bij de bezoekers. En vooral: wat de foute beslissing was door de loopactie van Verschaeren.