Hoe realistisch is herspelen van match na dwaling? Deze precedenten geven Genkse zaak hoop

Genk wil het duel tegen Anderlecht herspelen na een dwaling van de refs. Precedenten van zo'n drastische beslissing zijn zeldzaam, maar er zijn wel vergelijkbare cases die de Limburgers moed zullen geven. Zelfs eentje in België.

Twee weken geleden deed Club Brugge een (symbolische) oproep om de match tegen KV Mechelen te herspelen. Zonder succes.



Nu lijkt het Racing Genk evenwel écht menens na de scheidsrechterlijke flater in de match tegen Anderlecht. Er is dan ook een cruciaal verschil tussen beide fases.

Bij de veelbesproken afgekeurde goal van Thiago maakte VAR Kevin Van Damme een menselijke fout, aangezien hij KV Mechelen-speler Sandy Walsh uit het oog was verloren bij de analyse van het buitenspelmoment.

Het verschil met de fase in Anderlecht - Genk? Zolang we niet weten wat VAR Jan Boterberg precies communiceerde naar scheidsrechter Nathan Verboomen blijven er twee opties over.



Als de videoref niet heeft gezien dat er ook twee Anderlecht-spelers de zestien inliepen, zal er mogelijk opnieuw een menselijke fout aangehaald worden door het Referee Department.



Maar als de regels simpelweg verkeerd toegepast zijn door de wedstrijdleiding (lees: ze wísten niet dat de strafschop hernomen moest worden, terwijl ze alle feiten kenden) is er sprake van dwaling. En dan kan de wedstrijd in principe opnieuw gespeeld worden.

Vergelijkbare precedenten

In het verleden zijn er alvast twee zeer vergelijkbare precedenten te vinden.



Zo speelden Oezbekistan en Bahrein in 2005 een WK-kwalificatieduel dat een bijzonder staartje zou krijgen.



Oezbekistan zette in de 38e minuut een penalty om, maar een ploegmaat van de doelpuntenmaker was als enige te snel in de zestien gelopen. Scheidsrechter Toshimitsu Yoshida keurde de treffer (terecht) af. Alleen maakte hij de cruciale fout om de bal dan aan Bahrein te geven in plaats van de penalty te laten hernemen door Oezbekistan. Het FIFA-comité besliste nadien om de match op basis van een "technische fout" volledig te laten herspelen.



Acht jaar geleden deed zich een identieke situatie voor in het EK-kwalificatieduel tussen de U19 van de Engelse en Noorse vrouwen.



Ook toen liet de scheidsrechter een omgezette strafschop niét hernemen wanneer een Engelse speelster te snel vertrok. Het disciplinair comité van de UEFA beveelde de wedstrijd eveneens te herspelen, maar dan wel vanaf het penaltymoment.

Beerschot haalde gram al thuis

Wordt deze drastische beslissing enkel genomen in het internationale (landen)voetbal? Allerminst.

Zelfs in de Belgische competitie moest er al eens een duel herspeeld worden na een scheidsrechterlijke dwaling. In 2020 deed zich een opmerkelijk feit voor in Virton - Beerschot (1-0). De thuisploeg scoorde toen terwijl de scheidsrechter nog bezig was om de bezoekers te tonen waar het verdedigende muurtje moest staan. Na een lange soap oordeelde de Geschillencommissie dat er een inbreuk op de spelregels was gemaakt en moest de match in principe herspeeld worden.