Referee Departement legt uit hoe VAR in de fout ging en is duidelijk: "Match zal niet herspeeld worden"

Het was voor veel voetbalvolgers voor een keer uitkijken naar de uitleg op maandag van het Referee Departement. Wat is hun uitleg voor de onterecht afgekeurde goal van Club Brugge? Stephanie Forde voerde het woord.



"De VAR is heel snel overgegaan tot het volgen van de beslissing op het veld. Het proces is daardoor niet volledig gevolgd, er werd geen lijn getrokken. Daardoor is er een verkeerde beslissing genomen."

"Bij een doelpunt, en zeker bij mogelijk buitenspel, moet de lijn normaal altijd getrokken worden. Videoscheidsrechter Kevin Van Damme was geconcentreerd op de drie centrale spelers van KV Mechelen en hij vergat het totale plaatje te analyseren. Dat is een volledige menselijke fout."

Een menselijke fout dus en geen professioneel-technische fout, zoals Club Brugge het noemt. Blauw-zwart wil de wedstrijd laten herspelen.

"Dat kan niet, sowieso niet", klinkt het duidelijk. "Op basis van deze menselijke fout zal die wedstrijd nooit herspeeld worden."

Tot slot, volgt er een sanctie voor Van Damme? "We zullen hem voorlopig niet meer aanduiden als VAR op de Belgische velden. Dat staat los van zijn prestaties als scheidsrechter. Hij voelt er zichzelf ook heel slecht bij. We gaan hem ondersteunen, mentaal ook. We staan hem bij."