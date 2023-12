Zegereeks Club Brugge wordt afgebroken door stug KV Mechelen

"Ik ben heel tevreden over mijn spelers, ze hebben het wedstrijdplan perfect uitgevoerd. We stonden goed, onze verdedigers hebben het heel goed gedaan. We zijn er ook uit gekomen en hebben niet alleen verdedigd. We waren alleen soms te overhaast bij de momenten die we kregen. Fysiek, mentaal, de jongens hebben het perfect gedaan. We moeten als ploeg op deze manier voortdoen. Dan zullen we kansen creëren. We houden hier vandaag de nul tegen Club Brugge, dat in zijn laatste vijf wedstrijden twaalf keer scoorde. Wij hebben het heel goed gedaan."