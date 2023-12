Peter Vandenbempt: "Ik haak af, deze VAR-fout kan je toch niet meer aanvaarden?"

Onprofessioneel en onverantwoordelijk

Geen enkele verklaring houdt steek, tenzij er iemand flauw gevallen is of de VAR-booth in brand stond.

Is het een gebrek aan focus? Te veel stress om snel te moeten handelen?

Geen idee, maar geen enkele verklaring houdt steek. Tenzij er iemand flauw gevallen is of de VAR-booth in brand stond.



Het is echt geen troost dat het ook in het buitenland gebeurt. In de Serie A of in de Premier League zelfs.

Het erge vind ik dat het werk van de mensen, die hun uiterste best doen om de VAR te laten functioneren, teniet wordt gedaan. Pijnlijk.

(lees voort onder de video)