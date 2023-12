Anderlecht en Standard beslissen samen: geen bezoekende fans in Clasico tot eind 2024-2025

Tijdens de 1/8e finales van de beker gooiden fans van Standard met stoeltjes naar die van Anderlecht . Er vlogen ook vuurpijlen heen en weer. Ref Bram Van Driessche legde de partij daarop even stil. Vrijdagochtend veroordeelde de directie van Standard de incidenten en verbood het zijn fans naar de competitiematch van gisteren in Brussel te gaan. Sowieso wacht de Luikse club een geldboete van 25.000 euro, omdat de fans de reden zijn dat de cupmatch stilgelegd werd. Het bondsparket zal zich ook nog over de bekerincidenten uitspreken, dus mogelijk volgen nog meer sportieve sancties. Vorig jaar misdroegen de Anderlecht-fans zich in Luik: toen werd een 3-1-zege voor Standard omgezet in een 5-0-forfaitnederlaag voor Anderlecht, omdat de partij vroegtijdig gestopt moest worden omdat de bezoekende fans vuurpijlen bleven gooien op het veld.

Minstens tot eind 2024-2025

De twee rivaliserende clubs beseffen dat het zo niet verder kan en namen gisteren een radicale beslissing. De Clasico's zullen minstens tot en met eind volgend seizoen zonder uitfans doorgaan. Op het einde van 2024-2025 volgt er een evaluatie.



In een gezamenlijk persbericht op hun websites maakten Anderlecht en Standard de beslissing bekend. "In de afgelopen 6 jaar is de Clasico al 4 keer ontspoord en stilgelegd."





Het statement somt de partijen op: 29/11/2017 bekermatch Anderlecht-Standard tijdelijk stilgelegd, 12/04/2019 play-offwedstrijd Standard-Anderlecht definitief stilgelegd, 23/10/2022 competitiematch Standard-Anderlecht definitief stilgelegd en 7/12/2023 Anderlecht-Standard tijdelijk stilgelegd.



"Wat een van de hoogdagen van het Belgische voetbal zou moeten zijn, bleek in de voorbije jaren vaak een dieptepunt voor liefhebbers van de sport", beseffen de clubs.



"Ondanks uitvoerige veiligheidsmaatregelen eindigt de Clasico in gewelddadige confrontaties en grote materiële schade. De Clasico, die voor het grootste deel van de supporters op een gezonde rivaliteit stoelt, ontaardde in de voorbije 6 jaar 4 keer door toedoen van een kleine groep supporters aan beide zijden."



Daarom hebben de twee clubs afgesproken om een "reflectieperiode" in te lassen: minstens tot het einde van het seizoen 2024-2025 zullen er geen bezoekende supporters toegelaten worden.



"Beide clubs betreuren dit ten zeerste en beseffen dat hiermee ook een deel van de goed menende en trouwste supporters worden getroffen, maar willen hiermee een krachtig signaal geven dat geweld niet thuishoort in en rond een voetbalstadion."