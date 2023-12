Standard krijgt boete van €25.000 opgelegd, zelf verbiedt het fans om af te reizen naar Anderlecht zondag

Geen uitfans van Standard in Anderlecht zondag. De club verbiedt het zijn supporters om de reis te maken naar het Astridpark. Die beslissing neemt Standard na de rellen van gisteren in de Croky Cup. "We hebben beslist om preventieve en repressieve maatregelen te nemen", klinkt het. De Luikse club krijgt ook een boete van € 25.000 opgelegd.