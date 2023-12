Jan Vertonghen vreest sancties, analisten kijken met bang hart naar toekomst: "Als primaten in een zoo"

Stoeltjes vlogen in het rond, vuurpijlen zoefden over en weer en het aantal misdragingen viel simpelweg niet te tellen.

Ook bij de spelers heerste ongeloof. Niet het minst bij Anderlecht-aanvoerder Jan Vertonghen - hij is altijd een man van het gezond verstand geweest.

"Het is jammer dat dit erbij hoort", klonk het bij de recordinternational.

"Ik ga niks zeggen over de fans van Standard, want het is bij onze supporters ook gebeurd op Sclessin. (zucht) Dit helpt niemand. Hopelijk kunnen we naar een voetbal waar dit niet meer nodig is."

Anders vreest Vertonghen voor ingrijpende gevolgen: "Dan gaan we eindigen zoals in Nederland, waar je wedstrijden speelt zonder fans. Daar wordt niemand vrolijk van. Ik hoop dat ze beseffen dat voetbal mooier is met supporters in het uitvak in plaats van alleen thuisfans."

"Het is nu toch een aantal keer gebeurd de voorbije jaren", ging Vertonghen voort met zijn betoog.

"Ik hoop dat we niet naar een situatie zonder bezoekende fans gaan. Je wil die dynamiek hebben tussen thuis- en uitsupporters. Twee vurige supportersgroepen, maar wel op de juiste manier."