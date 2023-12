Zinho Vanheusden: "Zondag komen we om te winnen", coach Hoefkens: "Dit is waarom een VAR nodig is"

Standard moet de Croky Cup uit het hoofd zetten, maar voor Zinho Vanheusden was het glas eerder halfvol dan halfleeg.

"Dit was een ander Standard dan de voorbije weken. En dat geldt ook voor mezelf", opende Vanheusden.

"We moesten ons herpakken en dat hebben we gedaan. We zijn boos en teleurgesteld dat we niet gewonnen hebben, maar we moeten op deze manier voortdoen."

"Zondag komen we naar hier om te winnen", sprak Vanheusden. "Vorige zondag was het onacceptabel in Brugge, ook van mezelf. We moesten beter spelen voor de supporters en deze club. Dat verdienen ze."

"Dit is hoe we moeten spelen. Op naar zondag. We hebben veel kritiek gekregen de voorbije uitmatchen. Terecht, want het was niet goed genoeg. Dit is een begin, maar we zijn er nog lang niet."

De incidenten op het einde noemde Vanheusden "heel jammer". "Al komt het niet van één kant. Maar meer kan ik er niet over zeggen."