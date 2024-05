Zowel Anderlecht als Union blijft op honger zitten na puntendeling: "Maar in se verandert het niets"

Het type gelijkspel waar beide ploegen ontevreden achterblijven. Zowel Union als Anderlecht schiet weinig op met een punt in de titelstrijd en moet nu Club Brugge boven zich dulden. "Maar ik ben doodeerlijk dat het me niet uitmaakt wie er 1e staat op dit moment", maakt Riemer zich sterk. "We moeten allebei nog tegen Club", vult Blessin aan met de knipoog.