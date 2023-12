Na zoveelste incident overweegt Pro League toch geen verbod op uitfans: "Dan snijd je deel van DNA weg"

In Nederland gebeurt het al. Te veel risico met uitfans voor, tijdens en na de wedstrijd? Dan zijn zij niet welkom.

Een regel die na het zoveelste incident - gisteren in de tribunes van Anderlecht - overwogen kan worden in België. Al is de CEO van de Pro League geen voorstander.

"Vandaag ligt een dergelijk plan niet op tafel, omdat het een straf is die je aan iedereen oplegt", zegt Lorin Parys.

"Dat terwijl voetbal in essentie "supporteren voor je team" is. Dat op een gezonde en sportieve manier, en vooral: in een stadion. Als je dat wegneemt, snij je voor een deel in het DNA van het voetbal."

"Maar dat er lokale politiezones zijn die het sneller gaan opleggen na dit soort incidenten, kan je natuurlijk moeilijk kwalijk nemen."