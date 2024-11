Opgeluchte Rik De Mil breekt opvallende lans voor Mehdi Bayat na protest fans: "Wat hij doet, is ongelooflijk"

"En als je in een situatie als de onze zat, moet je ervoor vechten. Nogmaals: het was niet altijd mooi. Maar je moet intensiteit en mentaliteit brengen aan 300%. Dat hebben we vandaag gedaan, dit hebben mijn spelers verdiend."

Waar het verschil met de vorige weken precies lag? "In de details. We scoren en dat geeft vertrouwen. Je ziet dat we daarna nog meer kansen creëren."

"Maar zoals je mijn ploeg gezien hebt vandaag... Het was niet altijd mooi, maar de mentaliteit was top en we wonnen."

"Vooral voor mijn spelers ben ik blij", vertelde hij. "Het was heel moeilijk voor hen. We verloren meerdere weken na elkaar, niet altijd verdiend. Op een bepaald moment komen er dan twijfels."

Die was eerder op de avond ferm geviseerd door de aanhang van de Carolo's. "De ko-Mehdi heeft lang genoeg geduurd" en "Maffia out" viel er onder meer te lezen. De harde kern kwam pas na 12 minuten de tribune binnen als protest - zoals zo vaak met het nodige vuurwerk.

"Ik ga niet te veel zeggen, maar ik vind dat Mehdi Bayat veel negativiteit over zich krijgt", stak De Mil van wal.

"Het is iemand die er al 20 jaar is en deze club is gezond. We geven het geld en de middelen uit die we hebben en daarmee bouwen we deze club. Hij doet het geweldig."

"De manier waarop hij de spelers en de staf behandeld heeft tijdens de weken waarin we verloren, voor mij is dat ongelooflijk. Hij doet hier heel veel werk en dat wilde ik even zeggen, want ik ben trots dat ik hier mag werken."

Voldoende voor een verzoening tussen de kwade aanhang en de geplaagde Bayat?