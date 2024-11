Bevrijder Daan Heymans lacht tijdens bijzonder interview: "Goal beter dan orgasme? Deed toch enorm deugd!"

"We hebben het volwassen aangepakt. Defensief stonden we stabiel en we hebben van de kleine kansen er één benut. Soms is dat genoeg."



Ook al moest Heymans daarvoor met pijn in het hart punten afsnoepen van zijn ex-ploeg. "Er is één ploeg waar ik niet tegen wil scoren en dat is Westerlo, maar het gebeurt toch elke keer."



"Normaal zou ik niet vieren, maar de emoties kwamen er gewoon even uit. Tien minuten ervoor gaf ik nog een foute pass en was er weer dat fluitconcert. De vibes van vorig jaar kwamen weer even naar boven. Toen ik scoorde, kwam er heel veel los. Het doet ontzettend veel deugd."