De keeperskwestie bij Standard: "Kan je Epolo nog in doel zetten en kan je zomaar terug naar Bodart?

Tegen STVV werd hij na zijn gestuntel aan de achterlijn nog gered door de arbitrage, tegen KAA Gent was Matthieu Epolo weer mee de Luikse pineut. Bij de 1-0 ging hij niet vrijuit, bij de 5-0 flaterde hij helemaal.

"Kan je hem nog in doel zetten?", vroeg Filip Joos zich in Extra Time af. "Het is toch om medelijden mee te hebben. En als je dat hebt als neutrale kijker, is dat een bewijs."

Peter Vandenbempt: "Medelijden is het ergste wat er bestaat in topsport. Als je zoals Standard een jong talent wil opstellen, dan moet hij meteen indruk maken en mag hij af en toe een foutje maken."

"Ik weet dat ik de lat nu hoog leg, maar kijk naar Thibaut Courtois. Het overgrote deel van zijn prestaties was top of bovengemiddeld. Bij Epolo is het net het omgekeerde."

"Hij heeft al een paar goals en nederlagen op zijn kap, maar hij heeft ook al geluk gehad met zijn fratsen."