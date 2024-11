KAA Gent blikt een zeer zwak Standard in met forfaitscore, risicopatiënt Matthieu Epolo gaat weer stevig in de fout

Met een klinkende overwinning vat KAA Gent de adempauze in onze competitie aan. In de Planet Group arena kwam Gent snel op voorsprong, Standard liet zich daarna naar de slachtbank leiden en slikte nog eens 4 tegengoals. Smetje op de Gentse feestavond was het incident met Noah Fadiga, die plots instortte, maar gelukkig kwam Gent snel met "geruststellend nieuws".

Na een half uur zeeg Noah Fadiga in de armen van coach Vrancken. Niét omwille van zijn gekende hartproblemen, wel het gevolg van een botsing, meldde de club achteraf. Hoe dan ook een eng beeld, maar even later kon de Buffalo wel gewoon rechtstaan en naar de kleedkamer wandelen.

Vrancken beloonde Gilles De Meyer met een debuut in de competitie, met succes. Met dank aan Epolo zorgde die De Meyer nog voor de forfaitscore. Met een tweede flater van de avond hielp de doelman de bal over de achterlijn, want meer dan een mislukte voorzet leverde De Meyer eigenlijk niet af.

Max Dean (AA Gent): "We wilden natuurlijk dit soort score. Na de voorbije wedstrijden wilden we iets laten zien, vijf doelpunten en een clean sheet zijn perfect. Mijn doelpunt was wel mooi, om eerlijk te zijn. We weten van Mathias (Delorge, red.) dat hij geweldig kan passen, dus was het voor mij gewoon kwestie van de bal juist te raken. Als spits weet je soms dat een trap erin gaat gaan."

Wouter Vrancken (AA Gent): "Net zoals iedereen was ik fel geschrokken door Fadiga, hij viel in mijn armen. Ik ben geen dokter, dus ik ga geen uitspraken doen. Ik ben blij dat hij stabiel is, dat is het belangrijkste."



"Tijdens de tweede helft hing het nog over mij, maar de jongens hebben goed gereageerd. We waren gewoon goed vandaag. Ik denk niet dat we een kans weggeven. We zijn geconcentreerd gebleven, hebben collectief goed omgeschakeld. We zullen zien of dit het begin van meer is, het is altijd leuk om zo de interlandbreak in te gaan. Dan kunnen we twee weken hard werken en wat rust inbouwen."

Ivan Leko (Standard): "Dit is voor elke ploeg een moeilijke plek om te komen, maar dit was niet onze match. We kwamen hier om te spelen. In de eerste helft proberen we nog te creëren, maar het is moeilijk om bij de eerste kansen meteen een doelpunt tegen te krijgen. Tegelijk grijpen we onze kansen niet."

"We zijn vandaag te geëmotioneerd om al met de jongens te praten, maar mijn eerste instinct zegt meer focussen op de basics. We denken fout voor we aan de wedstrijd beginnen, misschien willen we het te mooi doen. Dat is fout, het resultaat komt eerst. Niemand zal dan iets geven over hoe je speelt."