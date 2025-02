18 clubs en geen play-offs: plots lijkt klassiek competitieformat hét uitverkozen recept voor Belgische voetbal

Een klassiek model met 4 ploegen in Champions' Play-offs? Of toch een Europees model met 6 ploegen in Champions' Play-offs?

Vergeet de ingewikkelde formats die de voorbije weken de ronde deden voor de toekomst van het Belgische voetbal. Sinds de laatste vergadering won een oud recept plots in sneltempo aan kracht.

En het is verrassend simpel: een formule met 18 ploegen zónder play-offs.

Voor de grote clubs is dat format interessant omdat er dan veel minder wedstrijden (34) gespeeld moeten worden en er zo meer ruimte komt om te schuiven met de kalender in functie van het Europees voetbal.



Bij de kleinere clubs is er uiteraard ook veel animo. Met 16 in plaats van 18 clubs is de kans om een plekje in de hoogste afdeling een pak groter.