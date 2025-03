Cashen voor de topteams: vernieuwd WK voor clubs krijgt prijzenpot van meer dan 900 miljoen euro

930 miljoen euro. Dat is de financiële bonus die de 32 deelnemende teams aan het WK voor clubs in de VS volgende zomer mogen verdelen. Ter vergelijking: op het WK in Qatar was 'slechts' 409 miljoen euro te verdienen.

De FIFA Council, die de belangrijkste beslissingen maakt binnen FIFA, zette het licht vandaag op groen voor die prijzenpot. "Maar via een solidariteitsmodel gaat er ook geld naar het clubvoetbal over de hele wereld", vertelde voorzitter Gianni Infantino.

"Alle inkomsten van het toernooi zullen worden verdeeld, de FIFA zal geen enkele dollar houden."

De grote smak geld komt onder meer voort uit een exclusieve rechtendeal met DAZN en sponsordeals met Coca-Cola, Bank of America, Hisense en AB Inbev.

Eerder kreeg het vernieuwde WK voor clubs wel al bakken kritiek. Heel wat ploegen vinden dat de kalender nu al overvol staat.

Vanaf volgende zomer (tussen 14 juni en 13 juli) gaat het toernooi ook nog eens door met meer clubs dan vroeger. Voor het eerst is er een nieuw format met 32 teams.