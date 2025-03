Kwartfinale wenkt voor Kompany: Bayern München rekent eindelijk nog eens af met Leverkusen

Voor het eerst sinds 2022 heeft Bayern München nog eens kunnen zegevieren tegen Bayer Leverkusen, uitgerekend in de Champions League dan nog. Met een dubbele treffer van Harry Kane en een cadeautje voor Jamal Musiala lijkt Vincent Kompany - behoudens een inzinking in de terugmatch - nu al zeker van een ticket voor de kwartfinales van het kampioenenbal.

En ook Harry Kane was erop gebrand om een einde te maken aan een reeks: een droogte van 4 matchen zonder doelpunt. Na amper 9 minuten was het al prijs voor de aanvaller met een kopbal op een voorzet van Michael Olise, zijn eerste goal sinds begin februari.

Twee puntendelingen en een nederlaag in de beker. Meer kon Bayern München niet rapen tegen Leverkusen dit seizoen. Voor de laatste zege moest Bayern al terug tot september 2022. Een reeks die de Rekordmeister maar al te graag wilde breken op het hoogste niveau.

Leverkusen had in de voorbije 90 wedstrijden tegen amper 4 ploegen verloren, maar schoot zichzelf wel heel hard in de voet na de rust.

Doelman Kovar liet een voorzet van Kimmich klungelig door de vingers glippen. Een geschenkje dat Jamal Musiala maar al te graag in ontvangst nam.



En nog waren de cadeautjes niet op. Na een onnodige ingreep van Nordi Mukiele op Cooman moest Leverkusen na een uur met een mannetje minder verder. Tussendoor had Bayern wel doelman Neuer geblesseerd zijn uitvallen in zijn 150 CL-match.