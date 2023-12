Optische illusie of te hard ingezoomd? Op zoek naar verklaringen voor de menselijke VAR-fout in Mechelen

Trainer Ronny Deila sprak zelfs van grote VAR-fouten. "En als die blijven gemaakt worden, kunnen we er beter mee stoppen."

Bij Club Brugge wist iedereen het al tijdens de wedstrijd: de kopbalgoal van Thiago had gewoon moeten tellen.

"Tenzij de lijn scheef is geschilderd, is het een geldig doelpunt."

Optisch bedrog of zoomblindheid?

Van referentiepunten voor de buitenspellijn die hier verkeerd waren geplaatst - zoals in de wedstrijd tussen Standard en Cercle Brugge vorig jaar - kan hier dus absoluut geen sprake zijn.

Tegenover de mandekker van Thiago vertoefde de Club-spits wel in buitenspelpositie.

De mosterd dan maar halen bij een opmerkelijk VAR-moment in het buitenland?

In de wedstrijd tussen Juventus en Salernitana werd er zowaar een verdediger vergeten. Laat hem nét degene zijn die het buitenspel ophief en de Oude Dame zo onterecht de zege kostte.

"De VAR-operator was de speler uit het oog verloren, omdat er gekeken werd naar een ingezoomd beeld", bleek de uitleg achteraf.

Een pijnlijke fout die zich gisteren ook in Mechelen voltrok? Als de operator te gefocust was op de posities van Foulon en Thiago, kon die zomaar Walsh vergeten. Noem het "zoomblindheid".

Wat het ook was, uitsluitsel volgt deze middag in Under Review.