EK-selectie Portugal: Roberto Martinez rekent uiteraard op Cristiano Ronaldo, veel offensief talent

Robert Martinez, ex-bondscoach van de Rode Duivels en huidig bondscoach van Portugal, heeft de Portugese selectie bekendgemaakt voor het EK in Duitsland. Cristiano Ronaldo is er weer bij en mag zich opmaken voor zijn 11e grote toernooi.

Het was nooit een geheim dat Martinez nog volop geloofde in Ronaldo. In de EK-kwalificatiecampagne kreeg de Portugees de kapiteinsband van de Spanjaard. Hij bedankt emet 10 doelpunten en 9 matchen. Ronaldo miste ook maar één kwalificatieduel door een schorsing.

De selectie van Portugal, een van de schaduwfavorieten op het EK, loopt zoals wel vaker over van het talent. Ronaldo zal voorin ondersteund worden door onder meer Bruno Fernandes, Diogo Jota, Bernardo Silva en Rafael Leao. Defensief rekent Martinez onder andere op Ruben Dias en de 41-jarige Pepe. Voor hem is het zijn 9e grote toernooi.

Portugal opent zijn EK op 18 juni tegen Tsjechië. Nadien volgen nog groepsmatchen tegen Turkije (22 juni) en Georgië (26 juni). Roberto Martinez en co bereiden het EK voor met oefenduels tegen Finland (4 juni), Kroatië (8 juni) en Ierland (11 juni).