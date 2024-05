GOUD! Rolstoelatleet Maxime Carabin verlengt zijn wereldtitel op de 400 meter

Maxime Carabin heeft België een eerste medaille bezorgd op het WK para-atletiek (17-25 mei) in Kobe, in Japan. Op de 400 meter (T52) kroonde de 23-jarige Luikenaar zich voor de 2e keer op een rij tot wereldkampioen. "Ik mik nu op goud op de 100 meter."

Als wereldrecordhouder en titelverdediger was Maxime Carabin de superfavoriet op de 400 meter.

In de reeksen had onze landgenoot het kampioenschapsrecord al verbeterd tot 52"50.

In de finale had Carabin geen toptijd (53"06) nodig om de Japanners Tomoki Sato en Tatsuya Ito af te houden. Goed voor het eerste Belgische goud op dit WK.



"Er stond overal in het stadion veel wind", zuchtte Carabin eerst. "Dat was niet goed voor mijn tijd, maar het belangrijkste doel was om een medaille te winnen. Dus ik ben heel tevreden."

"Ik nam meteen de leiding en kon een klein gat slaan. Daarna hoefde ik alleen maar mijn concurrenten in de gaten te houden en me aan te passen aan de wind, vooral in de bochten."