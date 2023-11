Peter Vandenbempt geeft achtergrond bij exit Mannaert: "Het was een optelsom van diverse factoren"

De kroniek van een aangekondigd afscheid. Voor Peter Vandenbempt komt de exit van Vincent Mannaert bij Club Brugge allerminst als een verrassing. Onze analist zag dat er de voorbije maanden een perfecte storm ontstond boven het bureau van de CEO: "Ik kan me goed voorstellen dat Mannaert geen energie meer had", klinkt het.

Flashback naar ongeveer een maand geleden in Extra Time. Peter Vandenbempt schetste toen hoe het rommelde in de bestuurskamer van Club Brugge.

Onze analist verzekerde dat de relatie tussen voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert gespannen was en sprak de profetische woorden: "Je hoort steeds vaker dat Mannaert graag iets anders zou doen binnen het voetbal en niet meer de verantwoordelijkheid wil dragen bij Club." En kijk, een maand later kondigde blauw-zwart het vertrek aan van zijn steunpilaar.

"Alleen het tijdstip is een verrassing", overschouwt Vandenbempt nu. "Ik hoor dat daar bepaalde afspraken over gemaakt waren. De voorgaande maanden was duidelijk geworden dat er een einde zou komen aan het tijdperk van Vincent Mannaert bij Club Brugge, de tandem met Verhaeghe functioneerde niet meer zoals voorheen." "De spanning tussen beiden was toch goed voelbaar binnen de club, laat ik mij vertellen. Veel meer dan ze vandaag lieten uitschijnen op de persconferentie. Er was een verschil in visie - erger dan dat moeten we het ook niet maken. Zo weigerde Verhaeghe een flink onderhandelde deal van Mannaert van 30 miljoen euro plus bonussen met Chelsea voor Nusa."

Combinatie van twee jobs

Vandenbempt zag dat Mannaert, naast interne strubbelingen, op hetzelfde moment ook nog met heel wat andere problemen te maken kreeg. De CEO leek wel in een perfecte storm beland.



"Ik begrijp dat Mannaert zegt dat het een intense periode is geweest. We mogen niet onderschatten dat hij 13 jaar lang twee aparte functies combineerde, hé. Als CEO leidde hij een bedrijf van 120 mensen en daarnaast was Mannaert ook verantwoordelijk voor het sportieve. Die combinatie groeide ook Peter Verbeke bij Anderlecht boven het hoofd." "Daar kwamen ook nog eens privéproblemen bij (Mannaert kampte met een alcoholprobleem, red.). En sportief liep het eveneens veel minder dan gewend. Als je de optelsom van al die factoren maakt, kan ik me goed voorstellen dat je geen energie meer hebt en iets anders wil doen."

Club Brugge heeft onder impuls van Mannaert een kwantumsprong gemaakt. Peter Vandenbempt