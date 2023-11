Voorzitter Bart Verhaeghe verkoopt Club (voorlopig) niet: "Hopelijk brengt dat rust en stabiliteit"

"Ik blijf samen met Jan Boone en Peter Vanhecke de hoofdaandeelhouder de komende jaren."

Een uitspraak van voorzitter Bart Verhaeghe die duidelijk aangeeft dat Club Brugge (voorlopig) niet meer te koop staat.

“De media hebben altijd gedacht dat we de club door de aanstelling van Raine wilden verkopen. Maar ik wil duidelijk maken dat ik de strategische leiding zal blijven nemen. Hopelijk brengt dat de nodige rust en stabiliteit.”

"Er werd een zakenbank aangeduid om te onderzoeken wie een juiste partner zou worden voor toekomstige uitdagingen. Ik heb nooit gezegd dat ik een meerderheid van de aandelen wilde verkopen."

Neen, geen verkoop. Wel gezonde ambitie om het aanslepende stadiondossier op te lossen als voorzitter.

"We willen nu zo snel mogelijk een nieuw stadion bouwen", zegt Verhaeghe. "Hopelijk hebben we in het voorjaar van 2024 een vergunning."