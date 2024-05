Franse schermster krijgt gelijk: verboden product kwam door vrijpartij in haar lichaam

De bizarre dopingzaak rond de Franse schermtopper Ysaora Thibus is (zo goed als) afgerond. De 32-jarige Française kon aantonen dat het verboden product ostarine door haar partner in haar lichaam is terechtgekomen.

Volgens de 32-jarige Française was het verboden middel in haar lichaam terechtgekomen na seksueel contact met haar verloofde Race Imboden, een ex-schermer.

Floretschermster Ysaora Thibus testte tijdens de Wereldbeker in Parijs positief op het verboden middel ostarine, een product dat de spiergroei bevordert.

Begin maart raakte Frankrijk in de ban van een absurd dopingverhaal.

En wat blijkt nu? De vrijpartij is inderdaad de oorzaak van de hele soap.

Uit vergelijkende analyses van haar- en nagellokken blijkt dat het verboden product ostarine door het lichaamsvocht van Thibus' verloofde in haar lichaam is terechtgekomen.

"Enorm veel emoties en vreugde", is de eerste reactie van Thibus, die vrijgesproken is door de antidopingrechtbank van de internationale schermfederatie.

"Ook fysiek is dit een enorme opluchting (want Thibus had de voorbije 3,5 maanden geen toegang tot de federale trainingscapaciteiten)."

"Sinds mijn 7e heb ik bijna elke dag geschermd. Het was mentaal lastig om dat de afgelopen tijd niet meer te kunnen doen."



Maar Thibus mocht wel in privé-zalen of in het buitenland trainen. "Fysiek ben ik klaar voor de Spelen."