Een vrijpartij met zware gevolgen: Franse schermtopper wijt positieve dopingtest aan lichaamsvocht van partner

Frankrijk is in de ban van een bizarre dopingzaak: topschermster Ysaora Thibus is in januari bij een dopingcontrole in competitie betrapt op het verboden middel ostarine. Volgens de 32-jarige Française ligt de oorzaak van die positieve dopingtest bij haar partner, de voormalige Amerikaanse schermer Race Imboden.

Ysaora Thibus is een naam die misschien niet bekend in de oren klinkt, maar vergis u niet: de Française is een absolute topper in het schermen. De floretschermster pakte op de vorige Olympische Spelen in Tokio zilver met de Franse équipe en kroonde zich in 2023 ook individueel tot wereldkampioene. In Frankrijk leefde de verwachting dat Thibus ook bij de komende Spelen in Parijs haar land een medaille zou bezorgen. In januari leidde ze het Franse team op de Wereldbeker in Parijs nog naar de kwalificatie voor de komende Olympische Spelen.

Ik ontken ten stelligste dat ik doping gebruikt heb. Mijn vele negatieve dopingtesten zijn daar het bewijs van. Ysaora Thibus

Maar enkele weken later viel de hemel op Thibus' hoofd. Bij een dopingcontrole tijdens die bewuste Wereldbeker in Parijs werden in de urine van de Française sporen gevonden van het verboden middel ostarine, een product dat de spiergroei kan stimuleren. Thibus schreeuwde prompt haar onschuld uit. "Ik ontken ten stelligste dat ik doping gebruikt heb. Mijn vele negatieve dopingtesten zijn daar het bewijs van", sprak de schermster in een statement. "De Olympische Spelen in Parijs zijn voor mij een kinderdroom en ik heb met verbijstering kennis genomen van dit nieuws. Ik zal er alles aan doen om mijn onschuld te bewijzen, zodat ik kan meestrijden in het toernooi dat het hoogtepunt van mijn carrière moet worden."

Haar partner heeft een product gebruikt dat ostarine bevatte en heeft op die manier Ysaora besmet. advocate Joëlle Monlouis

Intussen menen Thibus en haar entourage al de bron van de besmetting gevonden te hebben: haar verloofde Race Imboden, zelf een ex-schermer. Volgens de verdediging van de Française kwam het verboden middel in Thibus' lichaam terecht door lichaamsvocht van Imboden, na seksueel contact. "Hij heeft een product gebruikt dat ostarine bevatte en heeft op die manier Ysaora besmet", vertelt advocate Joëlle Monlouis aan het Franse sportblad L'Equipe. Thibus en haar entourage wacht nu een race tegen de tijd om de zaak van de schermster hard te maken, zo'n 140 dagen voor de start van de Olympische Spelen.

Geloofwaardig of niet? Er zijn precedenten

Een positieve dopingtest na een vrijpartij: het klinkt ongeloofwaardig, maar onmogelijk is het niet. Er zijn in de recente geschiedenis zelfs al 2 precedenten van atleten die met dezelfde uitleg kwamen na een positieve dopingtest en ook effectief vrijgesproken werden. Onder meer de Canadese kanotopper Laurence Vincent Lapointe, elfvoudig wereldkampioene, ging in 2020 vrijuit nadat ze een jaar eerder positief getest had op het verboden middel ligandrol. De Internationale Kanofederatie ging mee in het verhaal van de Canadese, die net als Ysaora Thibus aanvoerde dat ze besmet was door haar (toenmalige) vriend. Ook de Amerikaanse softball-speelster Madilyn Nickles, die op de Olympische Spelen van 2020 zilver won met haar land, werd in datzelfde jaar vrijgesproken na een positieve dopingtest die te wijten was aan seksueel contact. Gesterkt door deze precedenten zal Ysaora Thibus nu haar onschuld proberen te bewijzen. Daarbij zal ook een haaranalyse - zowel bij zichzelf als bij haar partner - cruciaal zijn. Die analyse moet aantonen dat er geen sprake was van bewust en langdurig ostarinegebruik, maar van een toevallige en ongewilde besmetting.