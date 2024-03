Veiligheid boven: geen 600.000, maar 326.000 toeschouwers bij openingsceremonie Parijs 2024 op Seine

De openingsceremonie van de Zomerspelen in Parijs belooft spectaculair te worden. De ceremonie zal immers niet in een stadion plaatsvinden, maar op de Seine. Bij de lancering van het nieuws eind 2021 was sprake van 600.000 toeschouwers, maar dat aantal wordt om veiligheidsredenen gehalveerd.

Op een kleine vijf maanden voor de Olympische Spelen van 26 juli tot 11 augustus in de Franse hoofdstad heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin de nieuwe plannen rond de bijzondere opener bekendgemaakt.



Er was lang onduidelijkheid over het aantal personen dat langs de Seine kon plaatsnemen. De 600.000 van bij de eerste boodschap werd in mei vorig jaar "enkele honderduizenden", waarna minister van Sport Amélie Oudéa-Castéra er "ongeveer 400.000" van maakte.





Het zullen er dus 326.000 zijn, waarvan er 220.000 met een gratis ticket het evenement kunnen bijwonen.



Darmanin zei dat 104.000 betalende toeschouwers welkom zullen zijn op de lagere kades van de Seine en op bepaalde bruggen en 222.000 op de hogere kades.



Het aantal ligt lager omdat er "3 m² per persoon" wordt voorzien én president Macron besloot om de boekhandels op de kades van de Seine dan toch niet te verplaatsen.



De minister schatte daarnaast het aantal mensen dat de ceremonie zal volgen vanuit gebouwen die uitkijken over de Seine, op ongeveer 200.000. Zo kom je dan toch ergens uit op 600.000.