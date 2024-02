Geen ticket voor Parijs? Middelkerke verwelkomt Belgische fans 16 dagen lang op Olympic Festival

Geen nood voor mensen die geen ticket bemachtigden. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs kunnen fans van Team Belgium terecht op het Olympic Festival op het strand van Middelkerke. Belgische medaillewinnaars en olympiërs worden er enkele dagen na hun competitie gehuldigd, supporters kunnen er ook genieten van de Sporza-uitzendingen op groot scherm.

"Wie niet naar Parijs gaat, is voor de volledige duur van de Olympische Spelen meer dan welkom in Middelkerke", meldt het BOIC in een persbericht.

"In de schaduw van het gloednieuwe casinogebouw SILT opent het Olympic Festival van 26 juli tot 11 augustus elke dag zijn deuren voor meer dan 2000 Team Belgium-fans."

Het BOIC, de gemeente Middelkerke en organisator Golazo zetten in die periode een supportersdorp op poten waar iedereen in een olympische sfeer zelf kan sporten, naar sport kan kijken of sport kan beleven.

De supporters kunnen op het Olympic Festival de belangrijkste competities op grote tv-schermen volgen. Er worden verschillende sportinitiaties voorzien. Verder zijn er optredens gepland en tekenen ook dj's present.

Op 26 juli is er een officiële opening voor genodigden. Vanaf 27 juli tot en met 11 augustus is het festival elke dag van 10 uur 's ochtends tot middernacht toegankelijk voor iedereen.

De toegang is gratis, met uitzondering van drie momenten (zondagmiddag 28 juli, zaterdagavond 3 augustus en zondagavond 10 augustus) waarop bekende Belgische artiesten en dj's optreden. Dan zal een inkomticket nodig zijn.

"Het Olympisch Festival belooft een bijzondere ervaring te worden", verklaart BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive. "Na het succes van het Rio House voor de Olympische Spelen van Rio in 2016, zijn we nu verheugd om voor de tweede keer een groots olympisch evenement aan de kust te organiseren voor de Team Belgium-supporters."