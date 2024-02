Gelauwerde ruiter komt met de schrik vrij na Borat-stunt: "Zijn Olympische Spelen komen niet in gevaar"

Grappig of ongehoord? Een ludieke rit met een mankini kostte de gelauwerde ruiter Shane Rose (50) bijna zijn deelname aan de Olympische Spelen. De drievoudig olympisch medaillewinnaar moest zich na zijn stunt verantwoorden voor een onderzoekscommissie, maar kwam er met de schrik vrij. "Zijn deelname aan Parijs komt niet in gevaar", klonk het.

Een oproep waar Rose met plezier op in ging. De Australiër verscheen achtereenvolgens in de arena in een gorillapak, een Duffman-outfit uit de Simpsons én sloot af met een mankini - een weinig verhullend badpak bekend uit de cultfilm Borat.

Vorig weekend deed de olympiër mee aan de Wallaby Hill Extravaganza in Sydney. Een populaire wedstrijd waar vele Australische toppers aan deelnemen, maar er naast sportieve strijd ook plaats is voor wat humor.

Shane Rose is een fenomeen in het eventing, een soort paardentriatlon die bestaat uit dressuur, cross country en een springproef.

Heel wat aanwezigen konden de ludieke stunt, zoals blijkt uit filmpjes, hartelijk smaken.

Maar één toeschouwer kon haar ogen niet geloven toen ze Rose in zijn Borat-mankini op het paard zag zitten. Zeker omdat er ook kinderen aanwezig waren.

De vrouw was zo verontwaardigd dat ze prompt een klacht indiende bij de Australische eventingfederatie, de nationale sportcommissie én Sports Integrity Australia.

Daardoor was er automatisch een disciplinaire procedure in gang gezet die niet toelaat dat Rose nog deelneemt aan wedstrijden. "Of het nu één klacht is of duizend... We moeten de zaak bekijken", aldus Darren Gocher, voorzitter van de eventingfederatie.

De effectieve straf kon variëren van een waarschuwing, over een boete tot een effectieve schorsing. In dat laatste geval moest de Australiër wellicht een kruis maken over een vierde deelname aan de Olympische Spelen.

Maandagmiddag werd het dossier echter al behandeld door de Australische federatie.

"Shane heeft nagedacht over het incident en zijn excuses aangeboden", vertelde de EA-baas Darren Gocher. "Hij begrijpt de hoge eisen die worden gesteld in onze sport en federatie."

"Maar goed, de zaak is uitgeklaard en zijn deelname aan de Spelen komt niet in gevaar", klonk het tot grote opluchting van Rose. "