Genk dient een klacht in bij Referee Department: "Herspelen enige juiste beslissing"

Zoals verwacht heeft Genk beslist om een klacht in te dienen bij het Referee Department naar aanleiding van de veelbesproken penaltyfase van gisteren in Anderlecht-Genk. Genk speelt dinsdag tegen Antwerp ook onder voorbehoud.

Genk-coach Wouter Vrancken klonk gisterenavond al formeel: "Die fout van de refs bij de penaltyfase is een gegronde reden om de wedstrijd te herspelen."



Vanochtend maakte KRC Genk die klacht officieel: "Tijdens de wedstrijd tegen Sporting Anderlecht nam het refereeteam een verkeerde beslissing na een strafschopfase."



"Yira Sor trapte in de herneming een gestopte strafschop van Bryan Heynen

binnen. Die strafschop had, volgens het reglement, hernomen moeten worden." Ref Verboomen op het veld en VAR Boterberg kenden evenwel na heel wat vijven en zessen een vrijschop toe aan Anderlecht.



"KRC Genk dient hiervoor klacht in bij het Referee Department. Een correcte toepassing van het reglement en het herspelen van de wedstrijd is in deze de enige juiste beslissing."



Genk verloor de partij in Brussel finaal nog met 2-1, na een late treffer van Dreyer. Door de frustraties vielen er op het eind nog een pak kaarten: rood voor Vrancken en Paintsil, geel voor Muñoz. Die laatste 2 missen zo geschorst de partij van dinsdag tegen Antwerp. Wellicht daarom speelt Genk die partij onder voorbehoud.