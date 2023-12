Wouter Vrancken steekt tirade af en roept op: "Fout bij penaltyfase gegronde reden om wedstrijd te herspelen"

Ondanks een rode kaart mocht Wouter Vrancken toch zijn verhaal doen op de persconferentie. En hoe. De trainer van Racing Genk stak een tirade af na de spraakmakende topper in Anderlecht. Hij voelt zich benadeeld door de beslissing in de penaltyfase, maar er lag Vrancken nog meer op zijn lever. "Het zijn allemaal beslissingen die "toevallig" in ons nadeel gefloten worden", lacht hij cynisch.

"Hmmm speciaal ..." Met een cynische glimlach neemt Wouter Vrancken plaats achter de microfoons op de persconferentie. Beginnen doet hij met het positieve dat de T1 onthouden heeft van de wedstrijd. "Ik denk dat wij een perfecte wedstrijd spelen", vertelt hij. "Op een heel slecht veld, trouwens. Het is heel moeilijk om daarop goed voetbal te spelen. Maar toch domineerden we 90% van de wedstrijd en bepaalden we wat gebeurde." "Ook de kansen volgden. Ik kan mijn jongens alleen maar feliciteren met de manier waarop ze op Anderlecht komen spelen." So far, so good.

Gegronde reden om wedstrijd te herspelen

"En dan hebben het circus", gaat Vrancken onverbiddelijk voort met zijn tirade. De aanwezige pers zet zich schrap voor de rit. Want de trainer van KRC Genk heeft heel wat op zijn lever liggen. "Het begint met die penaltyfase. Ik weet niet wat de VAR, Boterberg, ziet ... Sor merkte hij wel op en Verschaeren dan niet? Sor staat met een teen in het halve maantje, terwijl Verschaeren al een meter in de zestien staat." "Als je dan al terugkomt op die fase, moet de penalty gewoon hernomen worden", zegt de T1 stellig. "En als ik me niet vergis, moet de wedstrijd herspeeld worden omdat de regels fout worden toegepast." "Het is een stilstaande fase, dus ze hadden nog tijd om de handleiding manueel te doorbladeren. Er is geen interpretatie mogelijk en er zijn genoeg camera's en mensen om de juiste beslissing te nemen." "Niemand wil zo'n dingen nog zien in ons voetbal. Laat ons daarvan overtuigd zijn."

Het zijn allemaal beslissingen die "toevallig" in ons nadeel gefloten worden. Wouter Vrancken

Maar daar bleef het niet bij. "Het is wedstrijdbepalend, maar aan de andere kant doen we het in de tweede helft nog beter. Dan Munoz krijgt plots geel voor een schwalbe, terwijl het gewoon fout is van Delaney." "Op de eerste goal van Leonie valt niets aan te merken, maar op de tweede wordt Paintsil met twee handen vastgepakt. Daar kijkt de VAR ook niet even naar. Dat zijn toch heel vreemde beslissingen." Stuk voor stuk beslissingen die zijn tol eisen bij de coach van de Limburgers. "Wij moeten dan maar zitten, zwijgen en het laten gebeuren. Dat is enorm vermoeiend."

"Dan krijg ik nog rood omdat ik de scheids wil pushen om naar de VAR-beelden te gaan kijken. Het is niet dat ik hem iets verweten heb." "Het zijn allemaal beslissingen die "toevallig" in ons nadeel gefloten worden", sluit Vrancken af met een cynische noot.