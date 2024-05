Kijk vanavond om 22.20 uur naar Extra Time mét samenvatting van Club Brugge-Union

Het is een speciale Extra Time vanavond, want tijdens de aflevering wordt Club Brugge-Union nog afgerond. U kunt een samenvatting van die bepalende partij in de Champions' Play-offs meteen bekijken in Extra Time op VRT Canvas of VRT Max. Filip Joos begint eraan om 22.20 uur met gasten Gert Verheyen, Arnar Vidarsson en Gunther Schepens.