Gantoise domineert het Belgische hockey: "Veel Red Panthers bij de vrouwen, verbetenheid bij de mannen"

"De hoogste afdeling bij de mannen is sterk met 7 à 8 ploegen die tot de laatste speeldag meedoen voor de play-offs. Maar als Gantoise daar geraakt, dan hebben ze net iets meer verbetenheid dan de andere teams." (lees voort onder foto)

"Bij de mannen kun je niet zeggen dat Gantoise echt domineert. Ze zijn wel voor het tweede jaar op een rij kampioen, maar ze zijn altijd met moeite tot in de halve finales van de play-offs geraakt."

"De concurrentie - Braxgata, Dragons, Watducks - heeft net iets minder internationals in de clubelftallen."

"Bij de vrouwen is die dominantie er al langer met 4 titels op een rij", duidt verslaggever Eddy Demarez.

Gantoise mocht gisteren in Antwerpen weer twee keer de champagne ontkurken na de titels voor de vrouwen- en de mannenploeg. Ze evenaarden zo hun dubbelslag van vorig seizoen.

Zegevieren in België is één kant van het verhaal. Kan Gantoise ook wedijveren op Europees vlak? "Niet alleen Gantoise moet dat kunnen doen", zegt Eddy Demarez.

"De Euro Hockey League, de Champions League in het hockey, werd enkele jaren geleden gewonnen door Watducks. Onze ploegen hebben ook al halve finales en finales gespeeld."

"En die ploegen zullen zich nog versterken. Alexander Hendrickx komt naar Gantoise, Arthur Van Doren trekt naar Braxgata. Die ploegen komen zo steeds dichter bij de wereldtop."

"Het is een boude uitspraak, maar ik voorspel dat we regelmatig Belgische ploegen in de halve finales en finale zullen zien en die zullen ze ook winnen."