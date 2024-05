Gantoise-vrouwen gunnen Braxgata geen comeback en blijven op hun hockeytroon

In de Belgische vrouwencompetitie blijft alles bij het oude: voor het vierde seizoen op een rij heeft Gantoise zich tot kampioen gekroond. De Gentse vrouwen hadden gisteren al een optie genomen met de 1-3-zege in de eerste finalematch. Braxgata kwam in het tweede titelduel niet verder dan 2-2 op de Wilrijkse Pleinen.