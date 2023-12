Vrancken blijft rustig na moeilijke week voor Genk: "Als je panikeert, verliest de groep het geloof"

1 op 6 in de competitie, Europees op de rand van de uitschakeling en ook in de Beker van België al gesneuveld tegen KV Oostende. KRC Genk heeft geen gemakkelijke weken achter de rug.

Toch blijft coach Wouter Vrancken "rustig". "Ik ben uiteraard heel ontgoocheld, maar het heeft geen zin om te panikeren", zegt hij. "Je moet met veel overtuiging voor de groep staan, zodat de spelers dat voelen en er ook achter kunnen staan."

"Als je panikeert, voelt de spelersgroep dat en dan verliezen ze het geloof."

En geloof is er zeker nog in Limburg. "We hebben veel gesprekken gevoerd en de reactie op training was heel goed", aldus Vrancken.

Al beseft hij ook dat de club vooral een deugddoende zege nodig heeft. "Je mag nog zoveel praten, als je niet wint, is het toch altijd slecht."

"De energie die we nu in de training hebben gestoken, moeten we zondag meenemen naar de match tegen Eupen."