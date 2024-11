Tom Boudeweel fileert moeilijke week voor Buffalo's: "Misschien is dit wel de nieuwe realiteit voor AA Gent?"

Het is voorlopig niet het weekje van AA Gent: na de 6-0-pandoering tegen Anderlecht in de JPL volgde gisteravond nog een Europese tik op het veld van Lugano, inclusief gemor van (een deel van) de fans. Voetbalcommentator Tom Boudeweel laat zijn licht schijnen over de Buffalo's. "De naakte cijfers zijn er."

"Anderzijds: na die 0-0 op Beerschot was het ook al gebeurd. Toen werd het nog genuanceerd dat het maar om een klein aantal supporters ging. Maar goed, het is wel gebeurd. En dan zie je ook dat er niet veel nodig is om dat weer op te rakelen."

"Al verwacht ik wel dat het een moeizaam proces zal blijven bij AA Gent. De naakte cijfers in de competitie zijn er: slechts 1 zege uit de laatste 6 matchen. Ze zijn wat aan het wegglijden. Maar als ze zondag kunnen winnen in Westerlo zijn ze misschien opnieuw vertrokken."

Is de Gent-supporter van nature ongeduldig? "Ik denk dat een Gentenaar sowieso heel kritisch is. Maar anderzijds is het zo dat het daar ook weer heel snel kan omslaan wanneer je eens 2 keer na elkaar wint. Dan zullen ze opnieuw vol achter de ploeg staan."

Hier en daar werd al geroepen om het ontslag van Vrancken, maar zo'n vaart zal het volgens Boudeweel niet lopen. "Vrancken is nieuw in Gent en er zijn ook veel nieuwe spelers. Door het Europese voetbal is er ook nauwelijks tijd geweest om veel samen te kunnen trainen."

Ook de beperkte kern is voor Vrancken wel een geldig excuus, vindt Boudeweel. "Aanvallend is het te weinig. Ze missen een echte afwerker. En ook het vertrek van De Sart heeft een veel grotere impact gehad dan iedereen ingeschat had, zowel in verdediging als in aanval."

"AA Gent is aan een nieuw project begonnen, met veel jongeren. Dat heeft tijd nodig. Dus ik denk wel dat Vrancken nog krediet heeft, al zal de druk er niet minder op worden wanneer dit weekend verloren wordt in Westerlo. Voorlopig is het misschien iets te weinig geweest. Of misschien is dit gewoon de nieuwe realiteit van AA Gent?"