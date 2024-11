De mokerslag nog niet te boven: Gent gaat ook in Europa roemloos onderuit tegen Lugano

Gent blijft op zoek naar zichzelf. Na de 6-0-blamage in de competitie tegen Anderlecht kon het ook in Europa niet rechtveren tegen Lugano. Na amper zes minuten keken onze landgenoten al tegen een achterstand aan in Zwitserland. Gent kreeg in het slot via Gandelman nog een ultieme kans op een gelijkmaker, maar de bal ging symbolisch binnen aan de overkant. En zo blijven de Buffalo's ook in de Conference League ter plaatse trappelen.

Weinig uitblinkers bij Gent vandaag. Watanabe hield zich op defensief én offensief vlak nog het best staande, maar de Man van de Match-trofee zal voor Lugano-spelers Mahou of Bislimi zijn.

De studieronde is nog volop aan de gang als Lugano plots toeslaat. De eerste kans van de partij levert de Zwitsers al na 6 minuten een voorsprong op, Gent is nooit echt in staat om te reageren.

Maar naarmate de eerste helft vorderde, werden de vraagtekens rond de Buffalo's almaar groter. Dat verdediger Watanabe de gevaarlijkste man was voor rust, is veelzeggend.

Niets aan de hand, leek het in de daaropvolgende minuten. Gent nam de touwtjes in handen, de gelijkmaker zou een kwestie van tijd zijn.

Had KAA Gent de stevige tik van afgelopen weekend in Anderlecht nog niet helemaal verwerkt? De Buffalo's schoten vandaag slap uit de startblokken in Zwitserland, bij de eerste kans voor de thuisploeg was het meteen prijs.

Een donderpreek aan de rust en de Buffalo's zouden in de tweede helft wel uit een ander vaatje tappen, dacht iedereen. Was ook dat weer even verkeerd ingeschat.

Op 5 dolle minuten na speelde Gent helemaal niets klaar. Maar in die 5 minuten had Gent wel 3 topkansen op de gelijkmaker. Gandelman dwong doelman Saipi tot een goeie redding met een deviatie, een raket van Araujo zoefde centimeters naast.

Toen Gandelman op een kwartier van het einde moederziel alleen infiltreerde in de box en ook bediend werd, leek de 1-1 een feit. Zeker omdat de Israëli Gent al vaker over de streep had getrokken in Europa. Maar zijn neus voor goals liet hem deze keer in de steek.

Iets wat de neus van Doumbia aan de overzijde niet deed. Hij werd slim door de verdediging geloodst en jaste het leer dan knap in de kruising. Boeken toe: na de 6-0 in Anderlecht ging Gent opnieuw onderuit. De balans in Europa is matig, Gent staat met 6 op 12 op plek 18.