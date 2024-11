Gent-spelers uitgefloten na "frustrerende avond" in Europa: "Ik zou liegen als ik zeg dat dit niet hard aankomt"

Een week die ze snel zullen willen vergeten in Gent. Na de pandoering in Anderlecht, volgde nu ook een roemloze nederlaag in Zwitserland. De fans konden maar weinig begrip opbrengen voor de povere reactie en floten de spelers uit. "We hebben er nochtans alles aan gedaan", baalde Delorge.

Revanche nemen voor de zware 6-0-pandoering in Anderlecht: dat was vandaag het doel van KAA Gent in de Conference League.

Maar na amper 6 minuten stonden de Buffalo's opnieuw op achterstand, een volwaardige reactie kwam er daarna nooit. De onvrede bij de fans was dan ook groot. Er volgde protest en een fluitconcert voor de spelers.

"Fijn is iets anders", was Mathias Delorge duidelijk over die fluitsignalen. "Het is heel jammer. Ook voor de fans natuurlijk, want zij maken die reis. Maar nee, het is nooit fijn om door je eigen fans uitgefloten te worden."

"We hebben er als spelers nochtans alles aan gedaan. We zijn met een revanchegevoel het veld opgestapt. De bal wou er gewoon niet in vandaag."

"Veel kansen van Lugano kan ik me ook niet herinneren, maar zij benutten hun counters wel volledig. En ik denk dat er nog een keerpunt was gekomen als die bal van Gandelman binnenging. Dan geloof ik dat we er nog zouden overgaan. Het zat gewoon tegen."