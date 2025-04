Niet alleen maar een 'goaltjesdief': met deze opvallende statistiek bewijst Lukaku op zijn 31e dat hij nog meer in zijn mars heeft

15 april 2025 17:06

Lukaku was met 2 assists en 1 goal opnieuw beslissend voor Napoli.

Dat Romelu Lukaku (31) het doel weet staan, wisten we al. Maar na zijn 2 assists van gisterenavond kroont de Belgische topschutter aller tijden zichzelf nu ook tot assistkoning van de Serie A. Hoe komt het dat de bonkige spits tegenwoordig ook als aangever uit de voeten kan en welke straffe statistiek hebben alleen Mohammed Salah en hij gemeen?

"Wanneer ze je 'Big Rom' noemen, is daar een reden voor", kopte de gerenommeerde Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport na de eenvoudige 3-0 zege van Napoli tegen staartploeg Empoli. Bij de Napolitanen was Romelu Lukaku maandagavond opnieuw de grote man. Onze landgenoot was betrokken bij alle doelpunten. Eerst hield hij knap 2 man af alvorens Scott McTominay te bedienen om vervolgens in de tweede helft nog eens diezelfde McTominay te vinden met een gemeten voorzet. Tussendoor had Lukaku de voorsprong zelf al verder uitgediept met een schot in de korte hoek.

Met dank aan zijn 2 assists kroonde de topschutter aller tijden van de Rode Duivels zich plots tot assistkoning van de Serie A. Alleen Mohamed Salah (18) en Yamal Lamine (11) doen beter in de grootste 5 competities van Europa. Samen met diezelfde Salah is Lukaku zelfs de enige speler in de 5 grootste competities die al aan dubbele cijfers zit qua goals en assists, al doet de Egyptenaar van Liverpool met 27 goals en 18 assists wel nog een pak beter.

Lukaku's metamorfose van eeuwige spits naar plotse aangever is toch opvallend te noemen. Nooit eerder gaf onze landgenoot meer assists in 1 seizoen en daar zijn er volgens Willem Haak, host van de podcast over Italiaans voetbal Lo Stadio, meerdere redenen voor. "Eerst en vooral wordt Lukaku bij Napoli volledig uitgespeeld als kapstok", ziet Haak. "In zijn beste jaren bij Inter zocht hij zelf nog meer de actie en de diepte." "Vandaag speelt hij vaker met de rug naar doel, is hij minder beweeglijk en bijgevolg hét aanspeelpunt van de ploeg: ze spelen Lukaku in, hij maakt zich breed, houdt de bal vast en speelt die vervolgens door naar de flanken."

In zijn beste jaren bij Inter zocht hij de diepte. Vandaag is hij minder beweeglijk en bijgevolg hét aanspeelpunt van de ploeg. Willem Haak, kenner Serie A

Op die flanken vonden we in de eerste seizoenshelft Chvitsja Kvaratschelia en David Neres terug. Maar Kvaratschelia trok deze winter naar PSG en Neres blesseerde zich in februari. Daardoor moest Napoli-coach Antonio Conte noodgedwongen zijn spelsysteem omgooien en mocht de Italiaanse aanvaller Raspadori naast Lukaku plaatsnemen in de spits. "Maar ook dat systeem heeft hem geen windeieren gelegd, integendeel", gaat Haak verder. "Het duo Lukaku-Raspadori met Raspadori als schaduwspits deed me een beetje denken aan de samenwerking die Lukaku destijds had met Lautaro Martinez bij Inter." "Toen moesten Lukaku en Martinez de goals en de assists nog verdelen, maar nu is Lukaku duidelijk de onbetwiste aanvalsleider. Zijn medespelers zoeken hem constant. Daardoor is de kans op assists en goals ook groter."

MVP

Lukaku staat met zijn 22 doelpunten en assists ook bovenaan in het lijstje van 'Most Valuable Players' in de top 5 competities van Europa. Big Rom prijkt momenteel op de 10e plaats in het mooie gezelschap van onder meer Erling Braut Haaland (24), Kylian Mbappé (25) en Ousmane Dembélé (26).