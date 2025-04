Zes kanshebbers voor gouden jasje: Pro League maakt nieuwe genomineerden Hall of Fame bekend

Wie mag zich binnenkort bij de Hall of Fame rekenen? De Pro League heeft vandaag de nieuwe genomineerden geselecteerd. Ze zijn op zoek naar twee kandidaten om de al bestaande lijst van 11 gehuldigden aan te vullen. De winnaars worden op 26 mei bekendgemaakt.

De Pro League Hall of Fame bestaat uit de meest legendarische voetballers die in onze hoogste Belgische competities hebben gespeeld. Vorig jaar werden er elf laureaten gekozen. Tijdens de Pro League awards op 26 mei worden daar twee nieuwe legendes aan toegevoegd.

De zes genomineerden zijn Johan Boskamp, Lei Clijsters, Heleen Jaques, Raoul Lambert, Robbie Rensenbrink en Wilfried Van Moer.



Heleen Jaques is na Aline Zeler, die vorig jaar als 11e laureate aan de lijst werd toegevoegd, de tweede vrouw die kans maakt op een plaats in de Hall of Fame.



Supporters kunnen nog tot en met 5 mei stemmen op hun favoriet. De huidige Hall of Famers en een jury kiezen de tweede legende.