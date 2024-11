6-0! Anderlecht flitst dankzij Dolberg voorbij weerloos Gent, dat ook twee (discutabele?) rode kaarten slikt

Anderlecht heeft de pletwals van stal gehaald tegen KAA Gent. Onder impuls van Kasper Dolberg, goed voor twee fraaie goals en een minstens even knappe assist, was paars-wit flitsend. Nog voor rust legde het de topper in een beslissende plooi, die de bezoekers ook verloren van zichzelf. Met wankel verdedigen en twee rode kaarten gaf Gent zich nooit een kans in het Lotto Park. Anderlecht hoor je niet klagen met 9 op 9 in de competitie.