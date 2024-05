Kampioen Denver maakt gelijk bij Minnesota, bekijk de halftime buzzer beater van 17 meter ver

Na zijn twee thuiswedstrijden zag het er niet goed uit voor de regerende kampioen, maar Denver kan dinsdag weer met een propere lei beginnen. Na Game 3 was ook Game 4 in Minneapolis voor de Nuggets: Denver begon sterk en maakte het verschil voor de rust. Jamal Murray (19 ptn, 8 ass) wierp bij het rustsignaal vanaf 17 meter de 49-64 binnen. MVP Nikola Jokic was topschutter bij de bezoekers met 35 punten en deed daar nog 7 assists en 7 rebounds bij, Aaron Gordon (27 ptn, 7 rbs, 6 ass) was zijn eerste luitenant. "Iedereen speelde goed, iedereen was betrokken bij deze zege. Dit is een belangrijke zege, vanaf nu moeten we het thuis doen", reageerde Jokic. "De volgende match moeten we gewoon winnen." Bij Minnesota baalde Anthony Edwards. Zijn 44 punten dienden tot niets.

In het Oosten staat het ook 2-2 in New York-Indiana , maar daar werd telkens het thuisvoordeel gerespecteerd. Nooit was het verschil echter zo duidelijk.



Tyrese Haliburton (20 ptn) voerde de Pacers aan in een eenrichtingswedstrijd. Zes thuisspelers maakten minstens 10 punten. "Game 5 wordt de belangrijkste", gaf Haliburton aan. Die is dinsdag in New York. In het vierde quarter werd die al voorbereid, want de twee coaches lieten hun basisspelers op de bank, omdat de kloof gemaakt was.



De Knicks worden geplaagd door blessures. OG Anunoby, Julius Randle, Mitchell Robinson en Bojan Bogdanovic zijn out, maar daar wil coach Tom Thibodeau geen excuses in zoeken. "Elke ploeg heeft wel met iets af te rekenen in de play-offs. Of je nu met 1 punt of met 30 punten verliest... Je moet reageren."